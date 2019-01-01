Краевой бюджет выделит 453 млн руб. на достройку проблемных объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти в рамках корректировки бюджета на 2020 год предложили увеличить взнос в Фонд защиты прав дольщиков на 453 млн руб. Этот фонд занимается достройкой проблемных зданий. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

По данным источника, средства предлагается направить на достройку дома на ул. Толмачева, 15 в Перми и 12 домов микрорайона «Первый Пермский» в Лобаново. Также средства будут выплачены участникам строительства дома на ул. Екатерининской, 175 в Перми.

Как пояснили в краевом минстрое, средства будут выделены не только на эти три объекта. Заявка направлена в фонд по 39 объектам, работы начнутся на одобренных фондом.

ЖК «Никитинский квартал» начали строить в 2008 году, позднее застройщик «Пермпромжилстрой» обанкротился. Первый дом в 18 этажей готов на 62%, закончен каркас здания. У второго дома построено три этажа из 10, третье здание высотой 16-18 этажей находится на стадии свайного поля. В трёх домах числится 162 дольщика.

ЖК «Пермский Пермский» застраивало ООО «КамСтройИнвест», которое на первом этапе планировало возвести 12 трёхэтажных домов на 515 квартир. Сдать первую очередь компания рассчитывала в 2015 году, но затем приостановила стройку. По первой очереди с гражданами заключено 287 договоров долевого участия.