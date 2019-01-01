Дмитрий Енцов журналист Мэрия заплатит девелоперу ТЦ Lencom 2 млн руб. из городского бюджета Изначально «ГеоИнвестСтрой» требовал 49 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Средства в сумме 2 млн руб., которые компания ООО «ГеоИнвестСтрой» выиграла у администрации Перми, будут выплачены из городского бюджета. Об этом 19 февраля на заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.

В начале февраля Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение краевого арбитражного суда о взыскании в пользу девелопера ТЦ Lencom (ул. Пермская, 69/Комсомольский проспект, 28а) 2 млн руб. упущенной выгоды.

Проект ТЦ был одобрен на градсовете при главе Перми ещё в 2008 году, в 2011 году выдано разрешение на строительство. Фактически строительство завершилось в 2015 году, но разрешение на ввод в эксплуатацию департамент не выдавал несколько раз подряд.

Помещения фактически начали использоваться без выданного разрешения, что вызвало недовольство прокуратуры в 2017 году.

В итоге девелопер обратился в арбитраж, который в конце 2017 года постановил выдать разрешение на ввод. В 2018 года девелопер вновь обратился в суд с иском к департаменту с требованием возместить 49 млн руб. упущенной выгоды.

В 2019 году арбитраж всё же встал на сторону девелопера, но значительно снизил требуемую сумму до 2 млн руб., что в начале февраля подтвердила и апелляционная инстанция.