В 2020 году «УРАЛХИМ» вложит в развитие филиала «ПМУ» 1,6 млрд руб. с НДС Поделиться Поделиться Твитнуть

Объём инвестиций компании «УРАЛХИМ» в развитие пермского завода холдинга составит в 2020 году 1 млрд 623 млн руб. с НДС, что 2,3 раза больше, чем годом ранее. Филиал «ПМУ» сосредоточит усилия на реализации двух инвестиционных проектов по фасовке продукции, а также на плановом капитальном ремонте производственных мощностей предприятия.

В рамках проекта «Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 333 тыс. тонн в год» в 2019 году на «ПМУ» построен корпус фасовки карбамида. Рядом оборудована зона погрузки с мостовым краном на стационарных опорах. Здесь мешки с карбамидом будут грузиться в полувагоны. В 2020 году запланирован ввод зоны погрузки в эксплуатацию. Также в рамках проекта продолжится возведение пункта подготовки полувагонов и строительство новых железнодорожных путей.

Ещё один проект по развитию фасовки предполагает установку в цехе погрузки продукции новой линии по упаковке карбамида в мешки весом 25 кг. Необходимость возникла в связи с нормами охраны труда Евросоюза, куда поставляется продукция «УРАЛХИМа». Производства покупателей в этих странах настроены на работу с мешками именно такой массы.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— Стратегия холдинга «УРАЛХИМ» предполагает ориентир на конечного потребителя. Соответственно, продукт должен фасоваться в максимально удобную для покупателя упаковку прямо на производстве. Также в этом году для обеспечения бесперебойной поставки продукции потребителям и её неизменно высокого качества мы запланировали проведение самого масштабного за последние 10 лет капитального ремонта технологического оборудования.

По плану остановочный ремонт 2020 года в филиале «ПМУ» займёт больше месяца. Наиболее важная задача — техническое перевооружение печи первичного риформинга на производстве аммиака. Также предстоит модернизировать систему управления паровой турбины и внедрить систему стационарного вибромониторинга динамического оборудования на производстве карбамида. Продолжительность ремонта позволит максимально полно провести ревизию всего технологического оборудования.

Компания «УРАЛХИМ» продолжает вкладывать средства в улучшение условий труда сотрудников филиала «ПМУ». В 2020 году в активную фазу вошло строительство корпуса бытовых помещений для работников цехов по производству аммиака и карбамида. Он будет рассчитан на 200 человек.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»