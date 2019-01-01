Пермский оперный театр рассказал о планах на 2020-2022 годы Среди премьер — «Любовь к трём апельсинам» Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководство Пермского театра оперы и балета в рамках пресс-конференции рассказало о готовящихся премьерах. Так в декабре 2020 года состоится премьера оперы «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева. Оперу поставит Филипп Григорьян, а главный дирижёр театра Артём Абашев станет музыкальным руководителем спектакля.

Ещё одной премьерой станет «Иоланта» Чайковского в постановке Марата Гацалова.

«Главная задача режиссёра театра — предложить новую театральную оптику, позволяющую увидеть последнюю оперу Чайковского как предтечу русского модерна», — отметили в театре.

В марте 2021 года театр готовит премьеру «Кармен», это дебют Константина Богомолова на большой сцене. К концу 2021 года будет представлена премьера «Саломеи» в трактовке Евгении Сафоновой. На 2022 год намечены «Фауст» и «Лулу».