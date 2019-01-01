Дмитрий Енцов журналист Выручка участников проекта «Покупай пермское» превысила 25 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Выручка участников проекта «Покупай пермское» составила 25,8 млрд руб. Об этом 19 февраля на заседании краевого правительства заявил заместитель председателя правительства-министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов.

По его данным, выручка сложилась с даты возобновления проекта в 2017 году и до июня 2019 года. Более свежие данные министр не представил.

При этом семь предприятий показали выручку более 1 млрд руб. Больше всего — 83 предприятия — заработали до 10 млн руб. Всего в проекте участвуют 267 прикамских организаций.

Доля пермской продукции в торговых сетях, по данным минпрома, уже составляет 23%.