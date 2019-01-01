Пермский край выполнил план реализации нацпроекта «Демография» 2019 года Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по инфраструктуре министр строительства Андрей Колмогоров доложил о возведении объектов общественной инфраструктуры по итогам 2019 года.

Так по итогам 2019 года в эксплуатацию введены четыре школы более чем на 2 тыс. учеников в Берёзовском районе, Октябрьском округе, Красновишерске и Лысьве.

Также в 2019 году и в начале 2020 сданы 10 детских садов в Кондратово, Фролах, Култаево, Перми, Кудымкаре, Карьево, Краснокамске, Лобаново, Тисе. В них насчитывается более чем 2 тыс. мест.

Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края:

— Национальный проект «Демография» реализуется в Пермском крае в два этапа. План первого этапа мы выполнили в 2019 году. Пермский край выполнил нацпроект и в части введения объектов, и в части формирования мест в детских садах и школах.

В общей сложности до конца 2020 года в крае должно быть введено 17 детских садов и шесть школ. Ещё три детских сада в Прикамье планируется ввести в 2021 году.

На сегодняшний день под контролем министерства строительства Пермского края находится реализация 125 строительных проектов общественной инфраструктуры.