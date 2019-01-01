Наталья Тимофеева журналист Краевой бюджет может выделить деньги на интерактивную подсветку Коммунального моста Другие поправки касаются благоустройства к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание проект поправок в краевой бюджет на 2020-2022 годы. Поправки в бюджет рассмотрят на мартовском пленарном заседании ЗС.

Часть поправок посвящена подготовке к празднованию 300-летия основания Перми. В частности, предлагается заложить в бюджете края на благоустройство Перми к празднованию 300-летия города дополнительные 2,9 млрд руб. (из них 224,4 млн руб. — в 2020 году, 1,3 млрд руб. — в 2021 году, 1,3 млрд руб. — в 2022 году). Эти деньги пойдут на капремонт сквера в квартале №66 (от ул. Попова до ул. Борчанинова), бульвара на Комсомольском проспекте, благоустройство набережной в Кировском районе, а также на архитектурную подсветку Коммунального моста и центральных улиц города. На все мероприятия предусматривается софинансирование из городского бюджета в размере не менее 20%.

На капремонт сквера в квартале №66 собираются выделить в 2020 году 50 млн руб., в 2021 году — 146,1 млн руб., в 2022 году — 196,1 млн руб. Эти деньги пойдут на установку современных малых архитектурных форм, реконструкцию систем наружного освещения с установкой новых опор, реконструкцию существующей и организации новой дорожно-тропиночной сети, посадку зелёных насаждений, устройство зон отдыха, архитектурно-художественную подсветку и обновление фасада зданий, расположенных по периметру эспланады.

На благоустройство набережной в Закамске предлагается предусмотреть на 2021 и 2022 годы по 468,3 млн руб. ежегодно. В перечень работ входят устройство дорожно-тропиночной сети, наружного освещения, установка малых архитектурных форм и озеленение.

На архитектурную подсветку Коммунального моста планируют заложить в бюджете края на 2021 и 2022 годы по 80 млн руб. За счёт этих средств собираются выполнить функциональное освещение моста. Причём оно будет сделано «с помощью опор освещения интересного дизайна с индивидуализированными конструкциями для крепления светильников». Дополнительное функциональное освещение пешеходной части, интегрированное в ограждение моста, будет работать и на архитектурное освещение, высвечивая ограждение. Освещение пешеходной части предлагается сделать интерактивным.

На капремонт бульвара на Комсомольском проспекте собираются предусмотреть в бюджете на 2021 и 2022 годы по 258,1 млн руб. Проектной документацией предусматривается частичная замена покрытия проезжей и пешеходной части Компроса, капремонт бульвара, восстановление газонов и зелёных насаждений, капремонт сети уличного освещения, чугунных ограждений и т. д.

На архитектурную подсветку центральных улиц Перми край собирается выделить городу в 2021 и 2022 годах по 370 млн руб. Ещё 570 млн руб. — по 285,2 млн руб. в 2021 и 2022 годах — планируется направить на капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова. За счёт этих средств планируется отремонтировать 1,7 км дороги: в 2021 году — 0,8 км, а в 2022 году — 0,9 км.

Кроме того, в целях и обеспечения сбалансированности бюджета Перми краевые власти хотят в 2021—2022 годах выдавать Перми по 500 млн руб. ежегодно в качестве бюджетных кредитов (ставка 0%).