Бывшего полицейского будут судить за избиение подростка в Красновишерске Поделиться Поделиться Твитнуть

Чердынский межрайонный отдел СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД России по Красновишерскому району.

Экс-полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия и угрозой его применения).

В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2019 года начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Красновишерскому району, считая, что 16-летний юноша нецензурно выразился в его адрес, вызвал служебный автомобиль и доставил несовершеннолетнего в отдел полиции. В автомобиле и в помещении отдела полиции он избил подростка.

В ходе предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая позже изменена на подписку о невыезде. Также обвиняемый был уволен по отрицательным мотивам.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.