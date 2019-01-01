Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт фестиваль театральных дебютов Новое детище Владимира Гурфинкеля обоснуется на «Заводе Шпагина» Поделиться Поделиться Твитнуть

В числе поправок к краевому бюджету, внесённых врио губернатора Прикамья Дмитрием Махониным на рассмотрение мартовским пленарным заседанием краевого Законодательного собрания, есть пункт о выделении средств на проведение нового театрального фестиваля. Речь идёт о давно задуманном режиссёром Владимиром Гурфинкелем и активно обсуждаемом в околотеатральных кругах фестивале режиссёрских и драматургических дебютов.

Речь идёт о питчинге: молодые драматурги и режиссёры должны заявляться с идеями театральных спектаклей, профессиональное жюри будет эти идеи оценивать, и лучшие из заявок получат право на реализацию. Проект получил название «Фестиваль театральных спектаклей вне театральных просторов «Ремпуть. Театральная биржа». Каждый из поставленных в рамках фестиваля спектаклей-дебютов будет показан несколько раз, показы будут идти одновременно по сложному графику, поэтому фестиваль будет проводиться сразу на трёх площадках «Завода Шпагина».

Первый театральный «Ремпуть» пройдёт 17-20 сентября 2020 года, но планируется как ежегодное событие. В поправках к бюджету на его организацию и проведение отводится 15 млн руб.