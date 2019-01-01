Дмитрий Енцов журналист Определён генподрядчик строительства торгово-развлекательного центра около эспланады Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Проспект» определилась с генподрядчиком по строительству многофункционального центра «Эспланада» в Перми на месте бывшей кондитерской фабрики. Им стала компания «ЛимакМаршСтрой».

Компания составляет партнёрство двух фирм — Limak Group и «Маршстрой». Крупнейшим проектом объединения стал аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, сданный в эксплуатацию в 2017 году.

Сейчас на площадке возводится первая очередь центра. Генподрядчиком является АО «Нью Граунд».

Напомним, екатеринбургская компания ГК «Проспект» (владелец участка) ещё осенью 2017 года предложила краевым властям проект строительства многофункционального комплекса. Весь комплекс будет состоять из зданий разной высоты — от 13 м до 40 м. Высшей точкой будет отель международного бренда высотой 87 м на пересечении ул. Монастырской и Попова. Общая площадь осваиваемой площадки — 31 тыс. кв. м, площадь зданий — 150 тыс. кв. м. Кроме того, предполагается построить подземный паркинг на 1,2 тыс. машино-мест. Комплекс проектирует английское архитектурное бюро Twelve Architects. Объём инвестиций составит 8,6 млрд руб.

20 сентября 2019 года было получено разрешение на строительство первой очереди. Ввод первой очереди намечен на четвёртый квартал 2021 года, а всего объекта — в 2023 году.