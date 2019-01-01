Жителям Прикамья покажут интервью с Владимиром Путиным Поделиться Поделиться Твитнуть

С 20 февраля жителям Прикамья станет доступна полная версия интервью «20 вопросов Владимиру Путину». Ранее президент России дал интервью информагентству ТАСС.

В частности, президент ответил на вопросы о принятых решениях. Кроме того, он ответил и на вопросы о наличии своего двойника, отставке правительства и переговорах с Владимиром Зеленским.

Полностью интервью с Путиным будет опубликовано в четверг, 20 февраля. Его можно будет посмотреть на информплощадках ТАСС и соцсетях.

Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube.