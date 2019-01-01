Дмитрий Енцов журналист Ремонт фасада «Дома учёных» на Комсомольском проспекте оценили в 5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации по ремонту фасада «Дома учёных» (Комсомольский проспект, 49). Максимальная стоимость контракта — 5 млн руб. Сам аукцион состоится 16 марта. Заказчиком является Фонд капитального ремонта Пермского края.

«Дом учёных» построен в 1955 году для сотрудников Пермского государственного университета (ныне — ПГНИУ). В 1993 году внесён в перечень памятников архитектуры и градостроительства регионального значения.

Помимо него до конца 2020 года планируется отремонтировать ещё два дома — объекты культурного наследия. Это дома по адресам ул. Куйбышева, 7 и ул. Екатерининская, 51.

Всего на Комсомольском проспекте до конца 2022 года планируется отремонтировать 45 домов.