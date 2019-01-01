Дмитрий Енцов журналист Карантин из-за гриппа и ОРВИ вводится на ещё четырёх территориях края Поделиться Поделиться Твитнуть

На этой неделе карантин в учебных заведениях из-за гриппа и ОРВИ вводится на четырёх территориях края — Пермском, Кунгурском районах, Чердынском городском округе и Березниках.

При этом, по данным на 17 февраля, карантин продолжается на десяти территориях края: в Чусовом, Красновишерском, Добрянском, Лысьвенском, Оханском, Нытвенском, Ильинском городских округах, Александровском, Берёзовском муниципальных округах и Карагайском районе.

При этом, по данным Роспотребнадзора, за неделю, с 10 по 16 февраля, количество заболевших гриппом и ОРВИ в крае снизилось на 27%, а в Перми — на 38%. В последнем случае принято решение не продлевать карантин в образовательных учреждениях, который действовал с 7 по 15 февраля.