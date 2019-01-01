Туристический потенциал Прикамья изучат с помощью Big Data «МегаФона» Поделиться Поделиться Твитнуть

«МегаФон» и правительство Пермского края объявили о совместном проекте с применением технологии анализа больших данных (Big Data) в сфере туризма. Впервые в регионе информация о динамике плотности, численности и структуре постоянного и приезжего населения будет изучена с помощью геоаналитики. Эти данные позволят развивать туризм и новые направления бизнеса в Прикамье, привлечь инвесторов в регион и повысить качество жизни пермяков.

Инициаторы проекта — министерство информационного развития и связи и агентство по туризму и молодёжной политике. Аналитический сервис «МегаФона» работает с обезличенными данными сотовых операторов по двум направлениям.

1. Изучается пол, возраст и динамика численности туристов из зарубежных стран и из регионов России, которые приезжают в Пермский край, их предпочтения, места «притяжения» гостей, длительность их пребывания, динамика посещаемости локаций в регионе. Системы оператора фиксируют статистику по нагрузке на базовые станции.

2. Изучаются демографическое состояние и изменения структуры и численности населения Перми и края с 2018 по 2020 годы. Сервис «МегаФона» также проанализирует самодостаточность территорий по занятости проживающего на них населения, трудовую маятниковую миграцию между городами внутри региона и из Прикамья в Москву, Московскую область и другие регионы.

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