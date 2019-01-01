«Уральские авиалинии» получили допуск на полёты из Перми в Ереван Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало приказ о допуске авиакомпаний к выполнению регулярных перевозок. Так, компания «Уральские авиалинии» получила допуск на выполнение рейсов Пермь — Ереван с частотой три раза в неделю.

На сайте авиакомпании рейсов по такому маршруту пока не значится.

Напомним, ранее допуск на перелёты из Перми в Ереван получила авиакомпания «Икар».