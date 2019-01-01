На пермской телебашне запустят световое шоу в честь 23 Февраля и 8 Марта Поделиться Поделиться Твитнуть

На пермской телебашне стартует новый сценарий архитектурно-художественной подсветки, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Световое шоу «Февромарт» на телевизионной башне на ул. Крупской, 61а будет транслироваться с 21 февраля по 9 марта с 19:00 до 00:00.

Таким образом Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр решил поздравить жителей города.

Напомним, подсветку на башне запустили в 2016 году, в год постройки, в 2018 году она стала динамической. В конце 2019 года передающий центр запустил новогодний сценарий подсветки.