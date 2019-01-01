Обзор пермской газеты «Новый компаньон» от 18 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

РасФАСовка портфелей. Какой управленческий стиль исповедует новый врио губернатора Дмитрий Махонин и как он будет формировать команду.

«Строительство и развитие не терпит дилетантства». Председатель КСП Пермского края и экс-глава правительства Геннадий Тушнолобов — о реализации проектов к 300-летию Перми, уголовных делах чиновников и мудрости руководителя.

Электричка, ЗиД и партия. Чем Дмитрий Махонин занимался в первую неделю управления Пермским краем.

Щит happens. Очередная серия аукционов на размещение наружной рекламы провалена.

Охлаждённые кредиты. Банки стали осторожнее кредитовать население.

Представители и законодатели. Как выглядит среднестатистический депутат краевого парламента.

«В случае возникновения ЧС нет мелочей». Председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев — о том, как и где научиться правильному поведению во время чрезвычайных ситуаций.

«Каждый из нас является ходячим мешком с вирусами». Развеиваем мифы и подтверждаем факты вместе со специалистом в области генетики и вирусологии, заведующим отделом поисковых исследований НОЦ фармацевтики Казанского федерального университета Альбертом Ризвановым.

«Криминал идёт туда, где государство слабее». Руководитель Ассоциации экспертов антикризисного управления Урала и Поволжья Владимир Сивков — об опасностях и подводных камнях процедур банкротства.

«Войну многие восприняли с восторгом». Доктор исторических наук Олег Лейбович — о военной драме Сэма Мендеса «1917» и о том, почему Первая мировая до сих пор остаётся сильнейшей травмой для европейцев.

Эпичный The Amber. Колонка ресторанного критика Олега Андрияшкина.

Вне времени. В музее PERMM открылась международная выставка.