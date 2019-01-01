Дмитрий Енцов журналист Нынешняя зима в Перми — самая тёплая за всю историю наблюдений Поделиться Поделиться Твитнуть

Зима 2019/2020 уже стала самой тёплой за всю историю наблюдений в Прикамье. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Она на 1° теплее прошлого зимнего рекорда, установленного зимой 2003/2004 годов. По итогам декабря и января, средняя температура воздуха в Перми составила -6,7°, что выше нормы почти на 5,5° и на 0,6° выше, чем было зимой 2003/2004 годов.

При этом эта неделя является самой тёплой для февраля за нынешнюю зиму: во вторник и среду ожидается потепление до +3°.