Дмитрий Енцов журналист Реставрацию корпуса колледжа им. Славянова оценили в 531 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Минзакупок Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия: «Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н. Г. Славянова».

Объявление на сайте госзакупок размещено 14 февраля, приём заявок продлится до 17 марта. Предполагается первую часть заявок рассмотреть 20 марта, вторую — 27 марта.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 531,3 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Победитель обязан выполнить все работы за 1095 календарных днtq, то есть в 2023 году.

Из особенностей работ — до их начала подрядчику необходимо получить разрешение в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Кроме того, необходимо применять современные строительные материалы, которые должны быть «новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и нормативным документам». А оборудование — выпущено не позже 2016 года.

Отметим, что первоначально реставрация корпуса колледжа должна была произойти в 2019 году, но власти продлили срок реализации до 2023 года.

При этом на заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры, состоявшемся 21 января, работы оценивались в 561,6 млн руб.

Корпус, расположенный по адресу ул. Уральская, 78, строился долго: начались работы в 1928 году и только к 1930 году построены два этажа, которые решено перекрыть крышей. До четырёх этажей здание было достроено в 1956 году. В 1969 году было признано памятником архитектуры.