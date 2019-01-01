«Азот» поддерживает международное движение WorldSkills Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниковском политехническом техникуме (БПТ) с 11 по 14 февраля проходил региональный этап международного чемпионата WorldSkills. Второй год подряд поддержку в организации оказывает филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». БПТ — одна из девяти площадок проведения регионального этапа. В этом году БПТ организовал площадки для проведения чемпионата по пяти направлениям.

В компетенции «Промышленная механика и монтаж» участвовали шесть студентов учебных учреждений Пермского края. Они показывали теоретические и практические знания в токарных и фрезерных работах, а также в сварочном деле.

Для выполнения задания «Сборка редуктора» специалисты филиала «Азот» — сотрудники ремонтно-механического цеха ремонтно-производственного управления (РМЦ РПУ) изготовили почти 50 самых трудоёмких и требующих особой точности деталей корпуса редуктора — подшипники, шкивы и муфты. Менее сложные — валы, подшипниковые втулки — делают сами конкурсанты.Также азотчики изготовили режущий инструмент, которым студенты будут пользоваться во время выполнения задания.

Двое специалистов «Азота» — Владислав Чернавин, начальник механического отделения РМЦ РПУ, и Анатолий Бахановский, начальник производственно-технического бюро РПУ, — вошли в состав экспертной комиссии. На протяжении трёх дней конкурса они оценивали конкурсантов компетенции «Промышленная механика и монтаж».

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Руководители и специалисты филиала «Азот» эффективно сотрудничают с образовательными организациями края в подготовке квалифицированных специалистов химической отрасли. Для нас важна качественная подготовка будущих кадров. Участие студентов в международном движении WorldSkills — их собственный весомый вклад в будущую карьеру. Это всемирная программа, а к мировым стандартам нужно стремиться, чтобы поддерживать высокий профессиональный уровень.

WorldSkills — это международное движение, цель которого — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов. Во всем мире проводят конкурсы среди специалистов разных направлений: от промышленности до сферы услуг. Раз в два года проходят чемпионаты, на которых тысячи лучших представителей рабочих специальностей демонстрируют свои знания и умения. В настоящее время министерство образования и науки России вводит для выпускников колледжей и техникумов демонстрационный экзамен вместо практики написания дипломной работы.

Источник - пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»