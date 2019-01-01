Сергей Данилов МЧС сообщает об гололёде и сильном ветре Поделиться Поделиться Твитнуть

Метель и гололёд ожидаются в Пермском крае с 16 по 17 февраля. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду, сообщают спасатели.

«Из-за гололёдно-изморозевых отложений возможны обрывы линий электропередач. Вследствие гололедицы на дорогах возможны заторы, возникает риск увеличения дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте ПДД. Из-за порывов ветра возможны обрушения слабо укрепленных конструкций, падение деревьев. Избегайте парковки транспорта рядом. Будьте бдительны. О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым», предупреждаю в МЧС.