Сергей Данилов Сеть «Синема Парк» продолжит работать в кинотеатре «Кристалл» Поделиться Поделиться Твитнуть

Кинотеатр «Кристалл» сразу после открытия



«Синема Парк» продолжит арендовать площади пермского кинотеатра «Кристалл». Владельцу кинотеатра Александру Флегинскому не удалось оспорить решение суда о расторжении договора аренды объекта федеральной сетью «Синема Парк», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Девятый апелляционный арбитражный суд отказал пермскому предпринимателю в обжаловании решения арбитража Москвы.

Напомним, в 2016 году сеть кинотеатров «Синема Парк» объявила о покупке у Александра Флегинского компании Very Velly, которая управляла многозальными кинокомплексами в Перми (ТРК «Колизей Cinema» и «Кристалл IMAX»). Всего сеть Very Velly насчитывала около 20 кинозалов, включая IMAX. В сделку вошёл операционный бизнес вместе с проданным брендом. При этом кинотеатры остались в собственности бизнесмена.

В 2018 году владелец кинотеатров заявил, что арендатор допускает просрочки в оплате аренды, не предоставляет сведения об оборотах, не компенсирует коммунальные и эксплуатационные платежи, сократил число субарендаторов и не учитывает их оборот.

Однако осенью 2019 года суд установил, что ответчик уплатил суммы за указанные периоды, а просрочка не является существенным нарушением условий договора. Также «Синема Парк» не имеет долгов по уплате коммунальных платежей. В итоге суд не усмотрел оснований для расторжения договора аренды между «Синема Парком» и владельцем недвижимости.

ООО «Кинодом», подконтрольное Александру Флегинскому, и сам господин Флегинский обжаловали судебные решения арбитража по выселению «Синема Парка» из помещений кинотеатров в ТРЦ «Колизей Синема» и «Кристалла» уже в 2020 году. 4 февраля апелляционная инстанция отказала «Кинодому» в удовлетворении соответствующей жалобы по ТРЦ «Колизей».