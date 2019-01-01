Транспортные карты начнут продавать в газетных киосках и кассах автовокзала Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми запускает продажу транспортных карт в газетных киосках и кассах автовокзала. Они будут продаваться по 50 груб. После покупки пополнить карту или выбрать тариф можно самостоятельно через «Сбербанк-онлайн» или через банкомат Сбербанка.

Напомним, ранее они реализовывались в Почтобанке, «Центральных кассах» и супермаркетах «Семья». С 16 февраля продажа карт в магазинах прекратится.

По данным администрации Перми, уже более 100 тыс. пермяков перешли на оплату транспортными картами и льготными проездными. С 16 февраля в Перми будут работать 148 точек по продаже карт.