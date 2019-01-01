В День святого Валентина 164 донора Прикамья сдали 74 л крови Поделиться Поделиться Твитнуть

В День влюблённых 14 февраля в Пермской краевой станции переливания крови и её Кунгурском филиале прошла донорская акция «Делитесь любовью, делитесь кровью». По её итогам, резервный банк крови пополнился на 74 л.

На станции переливания донорам вручали кружки, выпущенные специально для этого мероприятия. В акции приняли участие 190 человек. Однако, учитывая медицинские противопоказания, донорами смогли стать 164 жителя Перми и Кунгура. Участниками акции также стали сотрудники благотворительного фонда «Траектория надежды», сотрудники группы компаний «Новомет», ПАО «Протон ПМ» и пермского политеха.