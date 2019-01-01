Определён проектировщик детской поликлиники в Мотовилихинском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам аукциона на проектирование детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми контракт на 5,1 млн руб. будет заключён с ООО «ВерхнекамПроект». Всего на торги поступило три заявки.

Техническим заказчиком строительства поликлиники выступает управление капитального строительства Пермского края. На проведение работ подрядчику отводится 9,5 месяца. За это время необходимо составить проект планировки территории и проектно-сметную документацию, получить по ним положительные заключения управления Госэкспертизы.

Трёхэтажная детская поликлиника будет построена на ул. Шмидта. Пропускная способность — 350 пациентов в сутки. Площадь объекта превысит 5 тыс. кв. м. На прилегающей территории необходимо обустроить парковку, провести озеленение, установить малые архитектурные формы. Всё это должны учесть проектировщики.

ООО «ВерхнекамПроект» зарегистрировано в Перми. Основной вид деятельности — проекты в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Организация работает с 2016 года. Среди крупных объектов, с которыми работали специалисты «ВерхнекамПроекта», — крытый ледовый каток и здание образовательной организации.