Прикамская саночница Екатерина Катникова стала чемпионкой мира в спринте Серебро — также у прикамской спортсменки Татьяны Ивановой Поделиться Поделиться Твитнуть

Екатерина Катникова

В Сочи стартовал чемпионат мира по санному спорту. В первый день соревнований российская сборная завоевала несколько медалей.

Саночница Екатерина Катникова, которая родилась и тренируется в Чусовом, стала чемпионкой мира в спринте. Ещё одна наша спортсменка, Татьяна Иванова, стала второй.

Золотую медаль Екатерине Катниковой принёс результат 31,105 секунды. Татьяна Иванова уступила всего 0,008 секунды. На третьем месте — латышка Элиза Каузе.

Чемпионат мира по санному спорту — первый в истории российского санного спорта домашний чемпионат мира. На него съехались более 120 спортсменов, а также сопровождающие их тренеры и специалисты.