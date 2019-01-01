Прикамская саночница Екатерина Катникова стала чемпионкой мира в спринте
Серебро — также у прикамской спортсменки Татьяны Ивановой
В Сочи стартовал чемпионат мира по санному спорту. В первый день соревнований российская сборная завоевала несколько медалей.
Саночница Екатерина Катникова, которая родилась и тренируется в Чусовом, стала чемпионкой мира в спринте. Ещё одна наша спортсменка, Татьяна Иванова, стала второй.
Золотую медаль Екатерине Катниковой принёс результат 31,105 секунды. Татьяна Иванова уступила всего 0,008 секунды. На третьем месте — латышка Элиза Каузе.
Чемпионат мира по санному спорту — первый в истории российского санного спорта домашний чемпионат мира. На него съехались более 120 спортсменов, а также сопровождающие их тренеры и специалисты.