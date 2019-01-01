Избирком Дзержинского района Перми возглавил бывший прокурор Ленинского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края назначила нового председателя территориальной комиссии Дзержинского района Перми. Им стал Владимир Рыбайло.

Напомним, что вакантная должность образовалась в 2019 году в связи с тем, что бывший председатель комиссии Алексей Рудаков перешёл на государственную службу в органы власти Пермского края.

Ранее Владимир Рыбайло работал в органах прокуратуры, был прокурором Ленинского района Перми и прокурором по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях.

Напомним, на территории Дзержинского района Перми проходят довыборы в Законодательное собрание Пермского края по округу №2.







