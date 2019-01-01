Избирком Дзержинского района Перми возглавил бывший прокурор Ленинского района
Избирательная комиссия Пермского края назначила нового председателя территориальной комиссии Дзержинского района Перми. Им стал Владимир Рыбайло.
Напомним, что вакантная должность образовалась в 2019 году в связи с тем, что бывший председатель комиссии Алексей Рудаков перешёл на государственную службу в органы власти Пермского края.
Ранее Владимир Рыбайло работал в органах прокуратуры, был прокурором Ленинского района Перми и прокурором по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях.
Напомним, на территории Дзержинского района Перми проходят довыборы в Законодательное собрание Пермского края по округу №2.