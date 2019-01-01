«Уралкалий» — генеральный спонсор чемпионата Пермского края по сноукайтингу «Строгановская миля — 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

15—16 февраля в акватории реки Камы, в городе Усолье при поддержке «Уралкалия» пройдёт XI открытый чемпионат Пермского края по сноукайтингу «Строгановская миля — 2020». В чемпионате примут участие более 40 спортсменов из Пермского края и других городов России. Соревнования будут проводиться в дисциплинах «курс-рейс» и «фристайл».

Во время чемпионата будут организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом для начинающих.

Зрители смогут принять участие в интересной фестивальной программе. На территории музейно-исторического комплекса «Палаты Строгановых» будут работать интерактивные площадки, пройдут массовые развлекательные мероприятия, в числе которых катание на лошадях, а также экскурсии по объектам музейного комплекса старого Усолья.

Михаил Кузвесов, генеральный директор ООО «СМТ БШСУ»:

— «Уралкалий» выступает генеральным спонсором соревнований пятый раз подряд, с 2016 года. Компания поддерживает проекты, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, и помогает в проведении спортивно-массовых мероприятий различных уровней в Березниках и Соликамске. Соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля» привлекают любителей зимних видов спорта и являются одним из самых зрелищных мероприятий на Усольской земле.

Cноукайтинг — вид спорта, где для передвижения на лыжах или сноуборде используется специальный парус (кайт). В Усолье соревнования по сноукайтингу проводятся с 2010 года. Помимо «Строгановской мили», «Уралкалий» оказывает поддержку Усолью в организации международного фестиваля «Звоны России», соревнований парусных судов «Строгановская регата», конноспортивных состязаний «Строгановская верста» и других мероприятий.