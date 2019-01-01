«МегаФон» открыл салоны продаж нового поколения в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми появились салоны связи нового формата. Теперь, чтобы подключить SIM-карту или мобильные услуги, жителям края предлагают воспользоваться цифровой подписью. Весь документооборот консультанты «МегаФона» перевели в электронный вид. Впервые в салонах оператора выбрать и купить гаджет можно с помощью виртуальной онлайн-витрины, а каждый посетитель получит промокод — скидку 5% на мобильные устройства и 10% — на аксессуары.

Первые салоны связи такого формата в Перми «МегаФон» открыл в торговых центрах «Шоколад» (ул. Героев Хасана, 105) и «Столица» (ул. Мира, 41/1). Здесь работают профессионалы, которые научат всех желающих пользоваться полезными цифровыми услугами, помогут настроить новый планшет или смартфон, установить необходимые приложения.

Илья Головнин, директор «МегаФон» в Перми:

— Мы перешли на новый формат общения с покупателями. Наши салоны стали комфортнее для них, они отличаются ещё более высоким уровнем сервиса и особым индивидуальным подходом к решению вопросов клиентов. Здесь работают лучшие из лучших экспертов мобильной связи. Уже за первые недели с момента открытия новых салонов мы отмечаем, что скорость обслуживания клиентов увеличилась в два раза.

В салонах продаж нового формата «МегаФона» впервые сделал открытые витрины, где представлены самые популярные модели смартфонов и планшетов — Apple, Samsung, Honor, Xiomi, Huawei.

Оператор обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем — ещё 300 магазинов. В первую очередь новый формат салонов компания открывает в городах-миллионниках. По данным оператора, в общероссийских масштабах, цифровые «магазины» уже продемонстрировали прирост трафика клиентов до 20% и выручки до 40%, прирост по продажам смартфонов на салон в других городах России составил до 30-40%.

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