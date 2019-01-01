Максим Решетников завёл себе новый аккаунт в Instagram На него уже подписались бывшие коллеги из Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономразвития РФ Максим Решетников завёл себе новый аккаунт в Instagram — @reshetnikov_mg.

На него уже подписались министр по управлению имуществом Пермского края Николай Гончаров, председатель избиркома Игорь Вагин и другие. Пока у Максима Решетникова не более 300 подписчиков. Сам он ни на кого не подписан.

Первой записью стала фотография из Новгородской области, где проходило совещание по развитию технопарков.

Напомним, ранее Максим Решетников вёл другой аккаунт, который решил передать новому губернатору Дмитрию Махонину, однако тот решил общаться с населением со своего аккаунта @mahonindn.