Мэрия Перми вручит безлимитный проездной на квартал за лучшее название транспортной карты Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила среди жителей конкурс на название транспортной карты.

Конкурс проходит на портале «Управляем вместе» в два этапа — сначала идёт сбор вариантов, затем само голосование.

До 19 февраля можно присылать свои варианты названий, с 20 по 26 февраля состоится голосование за лучшее название из предложенных жителями. 28 февраля состоится подведение итогов. Название, которое наберёт наибольшее количество голосов, будет нанесено на карту. Так, подобная карта в Санкт-Петербурге называется «Подорожник», в Москве — «Тройка».

Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал.

Напомним, с 1 февраля у пассажиров общественного транспорта Перми есть возможность пользоваться транспортной картой и экономить на проезде. Начиная с декабря транспортную карту приобрели уже порядка 60 тыс. человек. Её можно использовать как электронный кошелёк или установить удобный тарифный план.