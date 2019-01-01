Мэрия Перми вручит безлимитный проездной на квартал за лучшее название транспортной карты
Администрация Перми объявила среди жителей конкурс на название транспортной карты.
Конкурс проходит на портале «Управляем вместе» в два этапа — сначала идёт сбор вариантов, затем само голосование.
До 19 февраля можно присылать свои варианты названий, с 20 по 26 февраля состоится голосование за лучшее название из предложенных жителями. 28 февраля состоится подведение итогов. Название, которое наберёт наибольшее количество голосов, будет нанесено на карту. Так, подобная карта в Санкт-Петербурге называется «Подорожник», в Москве — «Тройка».
Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал.
Напомним, с 1 февраля у пассажиров общественного транспорта Перми есть возможность пользоваться транспортной картой и экономить на проезде. Начиная с декабря транспортную карту приобрели уже порядка 60 тыс. человек. Её можно использовать как электронный кошелёк или установить удобный тарифный план.