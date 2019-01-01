Наталья Тимофеева журналист Дмитрий Махонин подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним Он вступит в силу 21 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 10 февраля, врио губернатора подписал проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».

Подписанный закон опубликован 11 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, то есть 21 февраля.

Напомним, что 23 января депутаты Законодательного собрания приняли сразу в двух чтениях проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей». За продажу опасных смесей детям и подросткам планируется установить штраф для граждан в размере 3—5 тыс. руб., для должностных лиц — в размере 35—50 тыс. руб., и 100—150 тыс. руб. — для юридических лиц.

Планировалось, что глава региона Максим Решетников подпишет документ почти сразу после принятия и уже в начале января запрет вступит в силу. Но из-за назначения Максима Решетникова министром экономического развития РФ, а также задержки с назначением врио губернатора закон лежал не подписанным. Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора 6 февраля, и уже 10 февраля новый глава региона подписал девять законов, принятых на январском пленарном заседании ЗС.