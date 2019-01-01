В этом году в новые квартиры смогут переехать 147 детей-сирот Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году на закупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 261,9 млн руб. По сравнению с 2018 годом число детей-сирот, которые обретут свой дом, выросло почти в три раза. В этом году квартиры будут закупать в новостройках.

Как сообщают в городском управлении жилищных отношений, до конца года планируется предоставить новое жильё 147 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилые помещения планируется приобретать на первичном рынке. Для этого в 2020 году из федерального и краевого бюджетов выделены денежные средства в размере 261,9 млн руб.

Сейчас готовятся документы для приобретения 52 квартир в доме по адресу ул. Карбышева, 47б. Предоставление этих квартир детям-сиротам начнётся уже в марте. До конца февраля планируется размещение аукционов для приобретения ещё 56 квартир.

Ирина Чиркова, начальник управления жилищных отношений администрации Перми:

— В этом году планируется осуществлять закупку квартир для детей на первичном рынке, то есть в новостройках. Для нас важно обеспечить детей-сирот квартирами, где им будет комфортно и уютно. Важно дать им свой дом.

Квартиры приобретаются в разных районах города — общее число закупаемых квартир в одном доме не должно составлять более 25% от общего количества квартир этого дома. Закупка жилых помещений осуществляется в соответствии со всеми требованиями законодательства.

По сравнению с 2018 годом финансирование программы по улучшению жилищных условий детей-сирот значительно увеличилось. В 2018 году новое жильё было предоставлено 55 детям-сиротам, а в 2020 в новые квартиры смогут переехать 147 детей-сирот.