Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 14 по 21 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

В День святого Валентина в Перми стартует программа «Три недели о любви», Пермское отделение Союза художников России отметит 80-летие, состоится традиционная благотворительная акция «Собака-обнимака». Главным событием ближайших выходных станет концерт-презентация Камерного оркестра Пермской оперы.

Концерт-презентация Камерного оркестра Пермской оперы (Perm Opera Chamber Orchestra) (6+) представит новый коллектив, в который вошли музыканты театра. Вместе с приглашёнными солистами они будут выступать на российских и международных концертных площадках и фестивалях. Первый концерт оркестра пройдёт под знаком ХХ века. В программе: «Просветлённая ночь» Арнольда Шёнберга, Концерт для гобоя с оркестром ре мажор Рихарда Штрауса и сюита для малого оркестра «Пульчинелла» Игоря Стравинского.

Пермский театр оперы и балета, 16 февраля, 19:00

В честь 80-летия Пермской организации Союза художников России в Перми открывается несколько выставок.

Выставка, которая так и называется — «Союз художников России» (0+) — работает в Центральном выставочном зале. В экспозиции — портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, работы мифологического или анималистического жанра, всего около 100 произведений.

Центральный выставочный зал, до 8 марта

Этому же событию посвящены выставки «Художники Пермского края. Эпохи и поколения» (0+) и «Урал: образы и мифы» (0+), которые демонстрируют искусство Прикамья разных видов и жанров из коллекции Пермской художественной галереи. Основная идея проекта — представить творческое наследие пермского Союза художников в ретроспективе, показать особенности художественной жизни Пермского края, роль творческого объединения художников в формировании культурной среды и имиджа региона.

Пермская художественная галерея, с 20 февраля

В Перми вновь пройдёт благотворительная акция «Собака-обнимака» (0+). Дата акции выбрана не случайно, ведь 17 февраля во всём мире будет праздноваться День спонтанного проявления доброты. Участников ждёт праздник любви к животным, на котором можно будет принять участие в фотосессии с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками за символический благотворительный взнос. Все собранные средства пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце».

Сквер театра оперы и балета, 16 февраля, 14:00

Камерный оркестр В-А-С-Н из Екатеринбурга выступит в Перми с двумя концертами, посвящёнными редко звучащей на наших просторах музыке — сочинениям, написанным специально для японских фильмов и аниме.

В программе концерта «Ветка сакуры» (6+) — музыка знаменитого японского композитора, пианиста и клавишника, дирижёра и режиссёра Джо Хисаиши: пьесы и отрывки из саундтреков к кино- и анимационным шедеврам.

Эксклюзивную программу в японском стиле на философские темы — от маленьких вспышек радости и ярких мгновений жизни к величию и неисчерпаемости мира вокруг — дополнят фрагменты из мультфильмов Хаяо Миядзаки, кинолент Такеши Китано и хайку Мацуо Басё.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Концерт «Аниме с оркестром» (6+) адресован поклонникам японских мультфильмов.

Оркестр В-А-С-Н под управлением дирижёра Николая Усенко исполнит музыку из мультфильмов Хаяо Миядзаки и кинолент Такеши Китано.

Органный концертный зал, 15 февраля, 12:00

Новую программу «Рок-хиты на волынках» (6+) представит хорошо знакомый пермякам оркестр волынщиков City Pipes (Москва) при участии вокалиста Конора Мюррея (Ирландия) и органиста Ивана Ипатова. Кроме заявленных в названии рок-хитов прозвучат знаменитые ирландские баллады.

Органный концертный зал, 15 февраля, 18:00

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии представит новую программу «Волшебные струны» (6+). Прозвучат Концерты для домры с оркестром И. Тамарина и Н. Будашкина, Концерт для балалайки с оркестром С. Василенко; а также оригинальные сочинения для оркестра русских народных инструментов Б. Михеева, А. Цыганкова, А. Нижника, Н. Шульман, Е. Асвойновой-Травиной и Е. Быкова.

Органный концертный зал, 20 февраля, 19:00

Частная филармония «Триумф» представляет новый концертный проект Melancholia concert. В первом концерте (6+) проекта выступят в дуэте пианист из Берлина Михаил Мордвинов и новый концертмейстер группы виолончелей оркестра MusicAeterna Константин Манаев. Прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова и других авторов.

Частная филармония «Триумф», 14 февраля, 20:00

Этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку» (12+) позволит проверить знание коми-пермяцкого языка.

Краевая библиотека им. Горького, 17 февраля, 12:00

Клуб «Круг чтения» приглашает гостей на «сказочный» вечер. Тема нынешнего заседания, приуроченного к Международному дню родного языка, — «Сказки и мифы народов мира» (16+).

Краевая библиотека им. Горького, 19 февраля, 18:30

В День всех влюблённых в Перми стартует программа «Три недели о любви» (16+). В период с 14 февраля по 8 марта смотрите в «Премьере» мелодрамы и комедии. Среди участников акции разыгрываются приглашения в театры, музеи, художественную галерею, на выставки, концерты и другие призы от партнёров.

Киноцентр «Премьер», с 14 февраля

Стартует 14-я международная ярмарка-фестиваль народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и авторских изделий (0+), единственная в Перми и крупнейшая на Урале. На выставке представлены как традиционные виды рукоделия и прикладного искусства, так и современные направления творчества (скрапбукинг, декупаж, квиллинг и т. п.). Для детей на организованы специальные экскурсии и отдельные мастер-классы.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 19 — 23 февраля