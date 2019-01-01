Дмитрий Енцов журналист За год объём банковских вкладов жителей Прикамья вырос на 17 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Отделение по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России подвело итоги 2019 года по вкладам населения.

Всего за год количество вкладов увеличилось на 5,1%. Объём денежных средств по ним вырос на 17,2 млрд руб. и составил 354,5 млрд руб.

88% вкладов физлица хранят в рублях (312 млрд руб.). При этом рост вкладов в рублях увеличился на 7%, а в валюте — снизился на те же 7%.