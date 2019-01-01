Дмитрий Енцов журналист Пермь — второй город по динамике роста стоимости аренды офисов среди миллионников Поделиться Поделиться Твитнуть

Портал о недвижимости domofond.ru подготовил исследование изменение стоиомсти аренды офисных помещений в крупнейших городах России за период с июля 2019 года по январь 2020 года.

Пермь стала второй по динамике роста арендной ставки. Если полгода назад офис в среднем сдавался за 15,2 тыс. руб., то теперь — за 17 тыс. руб. (рост на 11,8%). Лидером стал Волгоград с ростом в 12%.

При этом в Перми выросла и средняя площадь предлагаемых в аренду офисов — с 32 кв. м до 34 кв. м.

Несмотря на значительный рост ставки, Пермь продолжает относиться к городам с наименьшей средней арендой — среди 15 миллионников офисы дешевле только в Челябинске (15 тыс. руб.), Волгограде (14 тыс. руб.) и Омске (11,5 тыс. руб.).

Самая дорогая аренда — в Москве (129,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (40 тыс. руб.) и Уфе (33 тыс. руб.).

При этом цена возросла в шести городах, снизилась — также в шести, а в трёх — не изменилась.