Машзавод им. Дзержинского вновь получит заказ от АО «ВМП «АВИТЕК» Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «ВМП «АВИТЕК» Александром Ивановым, а после побывал на машиностроительном заводе им. Ф. Э. Дзержинского (ЗиД) и провёл встречу с коллективом.

Дмитрий Махонин на встрече с коллективом заявил о достигнутых с руководством «АВИТЕК» договоренностях.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Я попросил «АВИТЕК», чтобы заказы, запланированные на этот год, возвратили заводу. Речь идёт о контракте на 400 млн руб. В случае если заказ будет исполнен в срок, будет подписан ещё один контракт — на 170 млн руб. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность.

Как отметил Александр Иванов, предприятие готово вернуть заказы, потому что верит в коллектив завода.

Александр Иванов, генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК»:

— Мы помним завод сильным партнёром. 70—80% всех заказов завода было именно от «АВИТЕК». Но в последние два года завод утратил позиции надёжного партнёра, переносились контракты, сроки сдачи, следовательно, заказы несвоевременно оплачивались заказчиками. Сейчас у нас уже создано дублирующее производство, но мы верим, что завод можно восстановить. А благодаря поддержке краевых властей это будет сделать проще.

Коллектив завода при этом ожидает стабильной загрузки предприятия.



