Наталья Тимофеева журналист В территориях Прикамья, сохранивших ЕНВД, снизилось количество его пользователей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 13 февраля, на заседании круглого стола на тему изменения налогового законодательства министр экономического развития Пермского края Максим Колесников сообщил, что процесс перехода на другие системы ещё идёт, но уже можно сказать, что 93% предпринимателей, использовавших единый налог на вменённый доход (ЕНВД), а это 24,8 тыс., перешли на упрощённую или патентную систему налогообложения.

Остальные 7%, или 1,8 тыс. компаний, по словам замруководителя Управления ФНС по Пермскому краю Олега Ширяева, автоматически перешли на общую систему налогообложения. Но при этом он отметил, что около 800 из них — это «спящие» налогоплательщики, которые уже давно могли не вести хозяйственную деятельность.

Напомним, ЕНВД на своей территории сохранили только Гайнский и Большесосновский районы. Причём, по словам Ширяева, на 1 января 2019 года в Гайнском районе было 88 плательщиков ЕНВД, а стало 82. В Большесосновском районе было 129 плательщиков ЕНВД, а стало 119.

«То есть туда люди не переезжают, и выигрыша, по статистическим данным, от своего решения район не несёт», — отметил Ширяев.

Напомним, что муниципалитеты, которые отменили ЕНВД, за два года получат в общей сумме 4 млрд руб.