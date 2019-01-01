Дмитрий Енцов журналист В Перми средняя арендная ставка на торговые помещения упала на 9,3 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала о недвижимости domofond.ru подготовили исследование по изменению цен на аренду торговой недвижимости в крупнейших городах России за период с июля 2019 года по январь 2020 года.

В сегменте аренды торговых площадей в Перми наблюдается заметное снижение средней арендной ставки — с 50 тыс. руб. в мес. до 40,7 тыс. руб. При этом в Перми сократилась и средняя площадь выставленных в аренду помещений — с 63 кв. м до 55 кв. м.

Динамика снижения цены в Перми — вторая по масштабам среди городов-миллионников. Больше цены упали лишь в Москве — сразу на 135 тыс. руб. (с 375 тыс. руб. до 240 тыс. руб.). В Москве также сократилась средняя площадь предлагаемых в аренду торговых помещений — со 103 кв. м до 79 кв. м.

Тем не менее по среднему ценнику Пермь — один из самых «дешёвых» для аренды этого вида помещений городов. Дешевле, чем в Перми, помещения только в Красноярске (35 тыс. руб.), Волгограде (31,5 тыс. руб.) и Омске (21 тыс. руб.). Отрицательная динамика по ставкам наблюдается в десяти из 15 городов-миллионников.