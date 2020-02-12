Григорий Серёдкин Пермский предприниматель покрыл долг сельского библиотекаря перед «Ростелекомом» Евгений Фридман заявил, что готов впредь помогать учреждению с книгами Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский предприниматель Евгений Фридман покрыл долг одной из сельских библиотек Прикамья. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

О случае в библиотеке села Шаква Пермского края 12 февраля сообщила «Новая газета». Библиотекарь скачивала посетителям книги из интернета, так как многих экземпляров бумажных книг в сельской библиотеке не было. Поначалу интернет в сельской библиотеке был безлимитным. Затем местное руководство решило сократить расходы и ограничило трафик до 100 Мб в месяц, с доплатой за каждый следующий 1 Мб. В сентябре 2015 года руководству библиотеки района пришел счёт на 80 тыс. руб. Библиотекарь была вынуждена выплатить долг из собственного кармана.

В январе библиотекарю пришло уведомление о том, что до 1 апреля она должна погасить оставшийся долг в размере 42,5 тыс. руб. Помочь библиотекарю решил Евгений Фридман.

Евгений Фридман, предприниматель:

— Ситуация абсурдная. И для меня, как для предпринимателя, помочь не сложно. А для человека, который попал в такую ситуацию, это достаточно большая сумма. Одним словом, внутри ёкнуло. Мир достаточно злой в последнее время стал. Какую-то доброту надо сохранять, и бизнес должен участвовать в добрых делах. Много говорится, но мало делается. Все любят поговорить, порассуждать о том, как всё плохо. Но надо просто взять и делать.

Также предприниматель рассказал, что планирует помогать библиотеке в дальнейшем.

Евгений Фридман:

— Я уже связался с библиотекой и поговорил с сотрудниками. Сказал о том, что если будут какие-то пожелания или возникнет потребность в книгах, чтоб позвонили и поговорили. Чем сможем — поможем. Библиотека — доброе дело. Не просто доброе, а полезное. И если она пользуется вниманием в селе, то это здорово. Библиотека заслуживает поддержки и развития.







