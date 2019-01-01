Дмитрий Енцов журналист По итогам 2019 года Роспотребнадзор забраковал в Прикамье 2,1 т мяса Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги 2019 года по проверке предприятий, связанных с мясной продукцией.

Всего за год проверены 592 организации (всего в регионе их 5,7 тыс.), нарушения законодательства обнаружены в 344 из них (58% от всех проверенных). Основные нарушения два: отсутствие документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции, и допуск до работы работников, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию.

Всего было исследовано 2,2 тыс. проб мяса и мясных продуктов, нарушения были выявлены только по критерию соответствия нормам по микробиологическим показателям.

Забраковано и изъято из оборота 322 партии мясных продуктов объёмом 2,1 т, наложено 328 административных штрафов на 3,2 млн руб.