Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 14 февраля
А снег идёт, никого не ждёт. «Пятница» выходит на проверку городскихлиц.
Общность целей. Глава Прикамья ставит в приоритет социальную справедливость.
Задачи определены. Президент России назначил нового главу Пермского края.
Марекс Мейерис: Пермь во многом очень похожа на Ригу. Форвард баскетбольной «Пармы» — о стереотипах, выборе профессии и о том, зачем нужно знать русский язык.
Вода — для жизни важна. В марте в Перми пройдёт Неделя воды.
«Я знаю, как безопасно!». Благотворительный фонд «Парма» реализует проект по детской безопасности.
«Зулейха открывает глаза». Пермяки увидели громкую постановку уфимского театра.
Афиша. Избранное. Куда пойти с 14 по 21 февраля.
Пора в путешествие! Встречаем Масленицу!
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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