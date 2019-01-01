Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 14 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

А снег идёт, никого не ждёт. «Пятница» выходит на проверку городскихлиц.

Общность целей. Глава Прикамья ставит в приоритет социальную справедливость.

Задачи определены. Президент России назначил нового главу Пермского края.

Марекс Мейерис: Пермь во многом очень похожа на Ригу. Форвард баскетбольной «Пармы» — о стереотипах, выборе профессии и о том, зачем нужно знать русский язык.

Вода — для жизни важна. В марте в Перми пройдёт Неделя воды.

«Я знаю, как безопасно!». Благотворительный фонд «Парма» реализует проект по детской безопасности.

«Зулейха открывает глаза». Пермяки увидели громкую постановку уфимского театра.

Афиша. Избранное. Куда пойти с 14 по 21 февраля.

Пора в путешествие! Встречаем Масленицу!

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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