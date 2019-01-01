Пермские общественники и учёные направили врио главы региона обращение Они предлагают разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Инициативная группа пермских учёных и общественных деятелей направила врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину обращение «О мерах по обеспечению реальной конкуренции на выборах губернатора Пермского края».

Обращение подписали Виталий Ковин, Игорь Аверкиев, Дмитрий Андреев, Всеволод Бедерсон, Денис Галицкий, Дмитрий Жебелев, Светлана Маковецкая, Константин Сулимов и Павел Селуков. Оно размещено на сайте Пермской гражданской палаты.

«Направляем Вам как субъекту законодательной инициативы предложения о совершенствовании регионального законодательства о выборах губернатора Пермского края. Мы считаем, что эти предложения соответствуют интересам пермских избирателей, так как будут содействовать проведению по-настоящему свободных и конкурентных выборов главы региона 13 сентября 2020 года», — пишет инициативная группа.

Инициативная группа предлагает внести в п. 1 ст. 6. «Право выдвижения кандидатов на должность губернатора Пермского края» норму о том, что кандидаты выдвигаются избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения».

Также группа предлагает инициировать поправки в п. 1 и 2 ст. 26. «Поддержка выдвижения кандидата», чтобы снизить число подписей, собираемых в поддержку выдвижения кандидата, а также число подписей депутатов среди лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, с 6% до 5%. А также ввести норму о том, что для самовыдвиженцев число собираемых подписей избирателей должно быть установлено в 0,5% от числа избирателей Пермского края.

Ещё одна инициатива касается дополнения в п. 9. ст. 18. «Гласность в деятельности избирательных комиссий» и гласит, что наблюдателей могут назначать общественные объединения, занимающиеся общественным контролем на выборах в соответствии со своим уставом.

Обращение уже направлено врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину.

При этом сбор подписей под петицией продолжается. На 13 февраля её подписали 245 человек.

Напомним, Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля. Партия «Единая Россия» уже обозначила свою поддержку этого кандидата. При этом в 2017 году Дмитрий Махонин избирался в Госдуму от партии «Яблоко».