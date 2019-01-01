Григорий Серёдкин Малоимущие многодетные семьи в Прикамье освободили от платы за вывоз мусора Поделиться Поделиться Твитнуть

100 тыс. жителей Прикамья освобождены от платы за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Нововведение коснётся малоимущих многодетных семей. Льгота вступит в силу в рамках реализации мер краевого правительства, направленных на повышение благосостояния семей с детьми.

В случае возникновения вопросов или сложностей при оплате услуги по вывозу мусора прикамцы могут обратиться в региональный Центр социальных выплат и компенсаций

В сентябре 2019 года льготы на оплату услуги по вывозу мусора получили 250 тыс. прикамцев старшего поколения.