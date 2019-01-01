Пермский Promobot начал борьбу с коронавирусом Андроид проверяет симптомы болезни у жителей Нью-Йорка Поделиться Поделиться Твитнуть

Инженеры пермской компании Promobot создали робота, который уточняет симптомы коронавируса и при необходимости рекомендует обратиться к врачу. Робот задаёт всего пять вопросов о самочувствии и симптомах, указанных в исследованиях Народной больницы Уханьского университета.

Жители Нью-Йорка уже встретили робота на Таймс-сквер и в Брайант-парке, однако администрации парка профилактическая работа не понравилась, и робота попросили уйти.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, пермскому роботу всё же удалось пообщаться с жителями Нью-Йорка. Promobot опросил около 300 человек и не выявил ни у одного из них симптомов, схожих с симптомами коронавируса. Разработки пермяков из компании Promobot не только помогают определить симптомы вируса, но и напоминают о важности профилактики ОРВИ и гриппа.

Напомним, распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце 2019 года случилась первая вспышка заболевания. Жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, в Китае стали более 500 человек, свыше 28 тыс. заразились.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.