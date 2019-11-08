ЖК «Атмосфера» — разрешение на ввод в эксплуатацию получено! Поделиться Поделиться Твитнуть

Начинать новый год с хороших новостей становится доброй традицией для девелопера PAN City Group[1].

С радостью и гордостью сообщаем о том, что ЖК «Атмосфера»[2] (ул. Краснополянская, 21) получил Разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Иными словами, новый дом ожил, может радовать своим гостеприимством новосёлов и официально участвовать в жизни микрорайона Владимирский.

Начинается самая долгожданная для Участников долевого строительства процедура — передача квартир. Напоминаем, что необходимо сделать Участнику долевого строительства:

— Записаться на приёмку квартиры через официальное приложение PAN (доступно в App Store и Play Market). В назначенное время подойти на приёмку квартиры.

При себе необходимо иметь:

• паспорт (нотариальную доверенность при представлении интересов дольщика);

• копию договора долевого участия/уступки прав требования.

Важно! На приемке квартиры должны присутствовать все участники долевого строительства, указанные в договоре, или представители дольщика(-ов) с нотариально удостоверенной доверенностью, за исключением несовершеннолетних детей, при этом нотариальная доверенность должна быть предоставлена в отдел продаж за 2 дня до приёмки квартиры.

В случае, если по принимаемой квартире будут выявлены недостатки, их необходимо будет указать в Акте осмотра для определения срока их устранения.

В случае, если недостатки не выявлены, и выполнено условие по завершению финансовых расчетов по договору с Застройщиком, т.е. подписан Протокол согласования площади и цены и зарегистрирован в Росреестре, сторонами подписывается Акт приема-передачи квартиры и передаются ключи.

Важно! Подписание Протокола согласования площади и цены происходит после получения результатов технической инвентаризации в окончательном виде и постановки объекта на кадастровый учет.

На подписание Акта приема-передачи при себе необходимо иметь:

• паспорт (нотариальную доверенность при представлении интересов дольщика);

• копию договора долевого участия/уступки прав требования;

• зарегистрированный в Росреестре Протокол согласования площади и цены;

• справку о выполнении финансовых обязательств перед Застройщиком (выдается Застройщиком, после совершения взаиморасчетов на основании данных Протокола согласования площади и цены).

Почему наши клиенты остановили свой выбор на ЖК «Атмосфера»?

Просторный дизайнерский холл площадью 150 кв.м. с панорамным остеклением, уходящим в высоту потолка 4 метра и зона ресепшн.

Удобное и надежное хранение колясок и велосипедов в специальном помещении в холле 1 этажа.

Увеличенные размеры окон, безбарьерная среда, 3 входа в дом, 3 лифта, магазин на 1 этаже.

Отделка квартир «под ключ»: светлые обои нейтральных оттенков, линолеум и плинтус, сантехника, плитка во влажной зоне, межкомнатные двери с фурнитурой и стеклянными вставками, межквартирные двери металлические двухзамковые с декоративной панелью светлого оттенка.

Собственная охраняемая территория с системой видеонаблюдения.

Уютный безопасный двор со спортивной площадкой и детским игровым комплексом из натуральных материалов.

А теперь к этому перечню преимуществ, можно добавить и одно из самых важных: дом сдан, а значит, вы можете сразу переехать, и нет необходимости снимать жилье или жить с родственниками.

На этом хорошие новости не заканчиваются. В ЖК «Атмосфера» еще есть свободные квартиры различных планировок.

Менеджер отдела продаж бесплатно проконсультирует вас по юридическим вопросам, связанным с продажей вторичного жилья, использованием средств государственных субсидий в качестве первоначального взноса при покупке квартиры, поможет с выбором банка с подходящими заёмщику условиями, включая семейную ипотеку по ставке от 4,5%.[3]

Посмотреть и забронировать свою будущую квартиру возможно по т. 207-17-07



[1] ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». [2] ЖК «Атмосфера» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 21. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект». [3] Ставка 4,5% годовых применяется при наличии страхования по программе «Семейная ипотека» предоставляется для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок) при приобретении готового/строящего жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн. рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 08.11.2019. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама