Краевые власти планируют построить в 2020 году 18 детских садов Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планах краевых властей по строительству в регионе детских садов. Запись он опубликовал в своём Instagram.

По словам Махонина, в Краснокамске уже завершено строительство детского сада научной направленности на 240 мест, вскоре он получит лицензию.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— 15 февраля планируется открыть садик в Карьёво на 55 мест, на ещё один, на 80 мест в Лобаново, заключение о готовности ждём к концу этой недели. Все три сада построены благодаря нацпроекту «Демография». Всего в этом году должны построить ещё 15 садиков для почти 3 тыс. ребят. Посмотреть их можно на портале vmeste.permkrai.ru.



