В пермской ГКБ №4 прозошло возгорание Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь на 12 февраля в подвальном помещении городской клинической больницы №4 произошло возгорание. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своём Instagram.

По словам министра, возгорание произошло на площади 3 кв. м в результате короткого замыкания.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов из палат в рекреационные помещения первого этажа и приёмный покой, некоторые вышли на улицу. Всего было эвакуировано 420 человек. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Ликвидация пожара была завершена в 03:16. Через 10 минут все пациенты вернулись в палаты. Пострадавших — нет.