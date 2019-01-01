Жителя Прикамья приговорили к четырём годам колонии строгого режима за пытки ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд вынес приговор 30-летнему жителю Пермского края, который осуждён по п.п. «г» , «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки).

Следствием и судом установлено, что с начала марта 2016 года по сентябрь 2019 года обвиняемый систематически с применением пытки причинял физические и психические страдания своему пасынку 2012 года рождения. Он ставил ребёнка на длительное время в угол на колени на сухие макаронные изделия, которые, ломаясь, причиняли мальчику боль. При этом отчим лишал пасынка возможности сходить в туалет и постоянно избивал его.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырёх лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.