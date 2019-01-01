Пермский филиал «Российской газеты» сменит директора Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском филиале «Российской газеты» сменится директор. Об этом сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию «Российской газеты» Андрей Першин.

Елена Чагина, руководившая филиалом с 2012 года, приступит к работе в Москве в качества начальника отдела по работе с филиалами центральной редакции.

«Кандидатуру преемника на директорский пост определим в ближайшее время. На беседы с соискателями ушло два дня. Пермь богата талантами. Так что свято место пустовать долго не будет», — заключил Андрей Першин.