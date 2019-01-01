Пермский филиал «Российской газеты» сменит директора
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В пермском филиале «Российской газеты» сменится директор. Об этом сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию «Российской газеты» Андрей Першин.
Елена Чагина, руководившая филиалом с 2012 года, приступит к работе в Москве в качества начальника отдела по работе с филиалами центральной редакции.
«Кандидатуру преемника на директорский пост определим в ближайшее время. На беседы с соискателями ушло два дня. Пермь богата талантами. Так что свято место пустовать долго не будет», — заключил Андрей Першин.
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